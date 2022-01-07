 

На "Миротворец" внесли судью, которая арестовала активы Порошенко

События Сегодня, 12:0998
На "Миротворец" внесли судью, которая арестовала активы Порошенко

Судья Печерского райсуда Киева Бортницкая, которая приняла решение об аресте имущества бывшего президента Петра Порошенко, оказалась в списке базы данных сайта "Миротворец".

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте.

На "Миротворце" Бортницкая обозначена как "соучастник преступлений по фабрикации уголовных дел в отношении заведомо невиновных лиц". Также на сайте добавили, что судья попала в базу по причине "осознанных действий, направленных на разрушение судебной системы Украины путем ее дискредитации и подрыва доверия к ней", "участия в фабрикации т.н. "дела о госизмене Порошенко".

На "Миротворец" внесли судью, которая арестовала активы Порошенко

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