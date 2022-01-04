В Минцифре объяснили, как мошенники оформляют кредиты на других людей

Злоумышленники, обратившись к мобильному оператору, смогли перевыпустить SIM-карту своей жертвы, через которую получили доступ к интернет-банкингу.

Сервис "Дія" помог жительнице Львова Ирине Илык вовремя узнать, что злоумышленники оформили на ее паспортные данные несколько микрокредитов. Об этом Министерство цифровой трансформации и госпредприятие "Дія" сообщили Фокусу.

Как известно, на прошлой неделе в приложении заработала новая услуга — пуш-сообщения о проверке или изменениях в Украинском бюро кредитных историй (УБКИ), которые моментально отправляются пользователям.

Именно сервис "Дія", как сказано в совместном ответе ведомств, помог жительнице Львова Ирине Илык вовремя узнать, что злоумышленники оформили на нее несколько микрокредитов.

Хронология событий была следующей:

перевыпуск SIM-карту с мобильным номером женщины, которая не была привязана к паспортным данным;

получение доступа к мобильному банкингу;

оформление микрозаймов в учреждениях Moneyveo, Forza и "Быстрозайм".

Чиновники уверяют, что ни в одном из процессов приложение "Дія" не могло даже теоретически быть задействовано, а благодаря новой услуге пользователь оперативно получила пуш-сообщение об изменении в кредитной истории.

Позже, как говорится в совместном ответе Минфицры и госпредприятия "Дія", злоумышленники попытались повысить кредитный лимит в одном из банков, однако процедура была отклонена, а средства заморозили.

"Через скомпрометированный BankID злоумышленник авторизовался в "Дії", что сразу было зафиксировано в приложении в разделе "активные сессии". Это инструмент, который усиливает безопасность приложения, где можно управлять всеми вашими активными сессиями и завершить все или любую из них по желанию. Также в этом разделе можно увидеть, когда подключено устройство, и какие документы были подписаны в рамках его сессии", — говорится в сообщении.

В Минцифре и ГП "Дія" напоминают, что для все цифровые документы украинцев в приложении надежно защищены, и для того, чтобы оформить кредит непосредственно в сервисе, необходимо использовать цифровую подпись — функция, которая в режиме реального времени сравнивает биометрию лица с актуальной фотографией в реестре.

"В данном случае "Дія" помогла девушке остановить мошенническую схему и защитить средства. Если бы уведомления не было — она не смогла бы быстро узнать о мошенниках и оперативно отреагировать", — добавили чиновники, комментируя скандал с оформлением микрозаймов.

В ответе Минцифры и госпредприятия "Дія" также сказано, что за шесть дней работы новой функции более 300 тысяч украинцев получили подобные пуш-сообщения об изменениях в кредитной истории.

Ирина Илык сообщила Фокусу, что компания "Манивео" признала мошенническими действия и аннулировала кредит на ее имя, которого она никогда не получала.

"В компании пообещали сбросить все подтверждающие документы об аннулировании в течение 2-х дней. Осталось побороться еще с двумя компаниями", — сказала Ирина.

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Напомним, 11 января львовянка Ирина Илык стала жертвой мошенников — злоумышленники украли у женщины цифровую личность и оформили на нее несколько кредитов. Девушка узнала об открытых микрозаймах через сервис "Дія", который проинформировал ее через пуш-сообщения об изменениях в кредитной истории УБКИ.

Похожий инцидент произошел летом 2021 года. На женщину по имени Людмила злоумышленники оформили микрозайм, хотя она даже не была зарегистрирована в приложении "Дія".