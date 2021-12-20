В Украине вслед за "еПоддержкой" могут запустить "еСубсидию" для оплаты коммуналки

Заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма допускает возможность запуска программы "еСубсидия" с выплатами на карту, которые можно потратить лишь на оплату коммунальных услуг, по аналогии с программой "еПоддержка".

Об этом он сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Будем ее (программу "еПоддержка") активно развивать. Настроим систему платежей, а следующим шагом благодаря такой системе наведем порядок с субсидиями. Что мешает выпустить "еСубсидию"?" – сказал Шурма.

Он также объяснил, что речь идет о выплатах на карту для оплаты коммунальных услуг - это позволит верифицировать каждого получателя субсидии.

"Сама "еПоддержка" будет ежемесячно пополняться новыми направлениями и продуктами. И параллельно появится еще десяток таких продуктов", – добавил Ростислав Шурма.