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События Сегодня, 14:5157
Утром 17 января на рейсовом самолете в Украину прибудет Петр Порошенко

Экс-президент Украины Петр Порошенко вернется в Киев в понедельник, 17 января, рейсовым самолетом из Варшавы в 09:00 утра.

Об этом говорится в сообщении его политической силы "Европейская солидарность".

Судя по всему, речь идет о рейсе компании Wizz Air, который вылетает из аэропорта имени Шопена в 06:40, а приземляется в Жулянах. Билеты на этот рейс можно купить еще сейчас за 750 грн.

В "Евросолидарности" также заявляют, что сейчас Порошенко "проводит важные встречи" в Брюсселе.

Отметим, что сейчас именно в Брюсселе проходит встреча представителей России и НАТО. Не исключено, что позже Порошенко припишет себе влияние на ход переговоров.

Тем временем, в соцсетях сторонники Порошенко распространяют призывы собираться в Киеве для встречи "Гетьмана". Некоторые советуют как сэкономить на поездке: потратить на покупку билета в столицу "Вовину тысячу".

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Теги: news, новости, Украина, Порошенко, 7dniv, 7dnivinfo  
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