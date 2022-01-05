Новый владелец "4 канала" рассказал, что будет увольнять "новых Дроздовых", которые разъединяют страну

Новый владелец "4 канала" и депутат фракции "Слуга народа" Алексей Ковалев после заявления о прекращении сотрудничества с Остапом Дроздовым заявил, что намерен прощаться с людьми, которые допускают себе такие же высказывания, как скандальный ведущий.

Об этом Ковалев рассказал в комментарии "Стране".

"Мы будем прощаться с людьми, если будут появляться Дроздовы-2, Дроздовы-3 и Дроздовы-4. Вчера у меня была встреча с руководством канала, и я озвучил критерии, по которым мы будем работать. Если программу будут смотреть, обсуждать в нормальном смысле, а не как Дроздова с негативной точки зрения, то с этими ведущими мы будем работать, невзирая на их политическую позицию: любят они "зеленых", "синих" или какой-то другой цвет", - заявил Ковалев.

Также он сообщил, что не общался лично с Дроздовым и не говорил с ним о его увольнении.

"Увольнение Дроздова связано с его позицией, мнением, которое не совпадает с позицией большинства граждан Украины. Мы не разъединяем страну, а объединяем. Такие, как господин Дроздов, разъединяют страну. Мы помним высказывания по Донбассу и русскоязычным людям. Для меня важно, чтобы канал смотрели на западе и на востоке страны", - сказал Алексей Ковалев и добавил, что канал останется информационным.