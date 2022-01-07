Постоянные американские советники появились в Минобороны Украины

Двое советников из Соединенных Штатов начали работу в Министерстве обороны Украины на постоянной основе.

Об этом сообщила пресс-служба директората политики в сфере обороны министерства обороны Украины.

"Одиннадцатого января 2022 года в директорате политики в сфере обороны министерства обороны Украины на постоянной основе начали работать советники от США Крис Риззо и Тодд Браун", - говорится в сообщении на странице директората в Facebook.

По данным Минобороны, к основным обязанностям советников относится оказание консультативно-совещательной помощи в процессе выполнения мер оборонной реформы по вопросам политики в сфере обороны, а также евроатлантической интеграции.