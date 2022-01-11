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События Вчера, 17:0795
На взятке в 4 миллиона задержали чиновника "Киевзеленстроя"

В Киеве при получении второго транша взятки почти в 1,7 миллиона гривен задержан руководитель одного из коммунальных предприятий КГГА, а также посредник, обеспечивавший реализацию преступной схемы.

Об этом сообщает ГБР.

По данным правоохранителей, должностные лица КО "Киевзеленстрой", используя свое служебное положение, наладили механизм получения неправомерной выгоды путем обеспечения побед в тендерных торгах определенным коммерческим структурам. За это чиновники регулярно получали денежное вознаграждение в размере определенной части сумм тендеров.

Детективам ГБР удалось задокументировать ряд фактов передачи денежных средств. В частности, 11 января 2022 года, при получении очередной части неправомерной выгоды на сумму 1 550 000 гривен и 4 300 долларов США задержан заместитель начальника управления капитальных вложений КО "Киевзеленстрой" и посредник.

Ранее, в октябре 2021 года, представитель КО "Киевзеленстврой" уже получил первую часть неправомерной выгоды на сумму 2 047 500 гривен, что также было задокументировано правоохранителями.

Решается вопрос об объявлении подозрения указанным должностным лицам. Уже проведен ряд обысков у других фигурантов уголовного производства, в которых изъято большое количество наличных, документов, технических средств связи, содержащих доказательства преступной деятельности.

На взятке в 4 миллиона задержали чиновника "Киевзеленстроя"
На взятке в 4 миллиона задержали чиновника "Киевзеленстроя"
На взятке в 4 миллиона задержали чиновника "Киевзеленстроя"

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