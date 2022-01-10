До февраля продлили домашний арест бывшего судьи Чауса

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения бывшему судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу - он продолжит находиться под домашним арестом до 3 февраля 2022 года.

Об этом сообщает Укринформ.

"Суд продлил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 3 февраля текущего года", - сказала пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис.

Также на экс-судью возлагаются другие процессуальные обязанности, в том числе:

прибывать по требованию к детективу, прокурору, в суд;

не покидать место жительства без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать детективу, прокурору и суду об изменении места жительства и работы;

сдать на хранение в соответствующие органы власти паспорт гражданина Украины для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

воздерживаться от общения с указанными в определении лицами.

Определение может быть обжаловано в Апелляционной палате Высшего антикоррупционнного суда в течение 5 дней с момента провозглашения.