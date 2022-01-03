Гетманцев заявил что до февраля налоговая не будет штрафовать ФОПов, которые не зарегистрировали РРО

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что Налоговая служба до конца января не будет штрафовать физлиц-предпринимателей 2-4 группы, которые не зарегистрируют РРО.

Об этом он сообщил в интервью "Украинским новостям".

"Любые нарушения ФЛП, связанные с неработающим РРО в этот период, не будут никаким образом преследоваться штрафами… У нас есть договоренность с Налоговой, что до конца января при любом раскладе, никаких штрафов за это не будет", - сказал он.

По словам Гетманцева, единственный штраф, который установлен для программного РРО, — это штраф за невыдачу чека.

Депутат добавил, что Налоговая служба сейчас не проверяет ФЛП.