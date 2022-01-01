Из-за обвинений в изнасиловании сын королевы Британии может предстать перед судом

Федеральный судья в Нью-Йорке не пошел навстречу сыну королевы Великобритании принцу Эндрю и не принял его ходатайство по поводу отклонения иска, который подала Вирджиния Джуффре.

Она в своем заявлении утверждает, что ее еще несовершеннолетней продали королевской семье в целях сексуальной эксплуатации.

Об этом пишет CNN.

По словам Джуффре, уже покойный финансист Джеффри Эпштейн продал ее и вынудил заниматься сексом с его друзьями, среди которых был принц Эндрю. На тот момент ей было 17 лет.

Женщина утверждает, что принц Эндрю изнасиловал ее на острове Эпштейна на Виргинских островах Соединенных Штатов, в своем особняке на Манхэттене и в лондонском доме его бывшей подруги Гислен Максвелл.

Судья в постановлении написал, что "жалоба госпожи Джуффре не является ни "неразборчивой", ни "расплывчатой", ни "двузначной". Тем самым судья подтвердил свою готовность рассмотреть ее иск.

В свою очередь принц Эндрю обвинения отверг. Однако, в связи с таким решением судьи, он может предстать перед судом в период с сентября по декабрь текущего года, если до 14 июля не ответит на вопросы по делу под присягой.