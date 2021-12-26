Возможные новые санкции от США у Путина приравняли к разрыву отношений

В Кремле прокомментировали проект по санкциям против России, который появился в Конгрессе Соединенных Штатов. В России эти санкции приравняли к объявлению о разрыве отношений.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Оцениваем появление подобных документов и заявлений крайне негативно. Особенно на фоне серии переговоров, пускай и неудачных. Это попытка оказать давление на Москву, априори бессмысленная, ибо речь о санкциях, которые с учетом неминуемого адекватного ответа фактически можно приравнять к разрыву отношений. Введение санкций против главы государства - это запредельная мера, которая сравнима с разрывом отношений", - сказал Песков.