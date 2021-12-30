Мигрантов "биологическим оружием" назвал Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов в назвал мигрантов, которые в ноябре сконцентрировались на белорусско-польской границе, "биологическим оружием".

Такое высказывание Данилов сделал в интервью "Украинской правде".

Судя из контекста интервью, Данилов не мог подобрать слова для обозначения мигрантов на границе Беларуси и Польши, тогда журналист подсказал - "мигранты".

"Ну это же не мигранты. Это своего рода "биологическое оружие". Когда берут людей, отправляют их с известными результатами, когда никто их в ЕС не собирался пропускать. Ну, как это?" - ответил на это Данилов.