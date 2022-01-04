 

Как "Омикрон" разгоняет новую волну коронавируса и что о нем известно

События Сегодня, 14:3961
Как "Омикрон" разгоняет новую волну коронавируса и что о нем известно

В Украине начался рост заболеваемости коронавирусом. Ученые еще несколько дней назад заявили, что новая волна "короны", которую Минздрав наметил на конец января, уже начала подниматься. 

А сегодня это подтвердилось первыми наглядными цифрами. 

Скорее всего ухудшение ситуации связано не только с длинными выходными, а и со штаммом "Омикрон", который уже охватил Европу и начал проникать в Украину.

"Страна" проанализировала, как штамм начинает поднимать волну заболеваемости в Украине и что об "Омикроне" вообще известно. 

Как вырос вирус

В Украине сегодня сообщили о резком скачке заражений коронавирусом - 10 046. Последний раз выше десяти тысяч это показатель поднимался более месяца назад - 11 декабря. 

Заболеваемость возрастает уже третий день подряд. Во вторник число инфицированных поднялось выше пяти тысяч, в среду - выше семи. 

Роста смертность при этом пока нет - показатель сегодня (191) ниже чем вчера (193) и позавчера (219). 

Немного иначе ведут себя госпитализации. В начале января они пошли в рост, потом уменьшились, а теперь снова растут. Но пока пиковые значения декабря не перекрыты.

Как "Омикрон" разгоняет новую волну коронавируса и что о нем известно

Ситуация с заполненностью коек тоже пока некритичная.

Из общей картины выбивается только Ивано-Франковская область, где в больницах занято 44% мест. В остальной Украине этот показатель колеблется в пределах 15-35%.

Лучше всего ситуация в Киеве, где занято лишь 12% койко-мест. В целом ни одна область пока не вышла на "оранжевый" уровень госпитализаций. Но есть отчетливый тренд: чем западнее, тем "желтее" становится карта заполняемости больниц. 

Чем это объяснить?

Уровень полной вакцинации на Западной Украине из расчета на 10 тысяч населения примерно идентичен "зеленым" областям: плюс-минус 3500 человек. То есть речь либо о меньшей доступности больниц, либо о близости к Европе, откуда идут миграционные потоки с носителями "короны". 

В этом смысле, кстати, непонятно, почему власти сохраняют норму о принудительной самоизоляции тех, кто вернулся в Украину из России. В граничащих с РФ регионах ситуация как раз более стабильна. 

Как "Омикрон" разгоняет новую волну коронавируса и что о нем известно

Из сказанного выше видно, что явный рост идет пока только по новым заболевшим - без резких скачков по смертям и госпитализациям. О чем еще позавчера уже заявили эксперты Национальной академии наук. 

Они считают, что в Украине уже началась новая волна коронавируса, которую Минздрав ожидал к концу января. По информации ученых, число положительных тестов за минувшую неделю выросло почти на 40% - в сравнении с последними числами декабря.

"Омикрон" или нет?

В том, что мы имеем дело с "Омикроном", убеждают несколько факторов. 

1. Показателя в десять тысяч заболевших Украина в прошлом году впервые достигла только в начале марта. До этого заболеваемость весь январь падала, в феврале начала расти и весной вышла на пиковые значения. 

Сейчас, как мы видим, все развивается гораздо быстрее. И это в целом соответствует динамике в Европе, где из-за "Омикрона" каждый день обновляются антирекорды по новым инфицированным. 

2. Подтверждаются данные, что новый штамм легко обходит вакцины и заражает население даже быстрее, чем болели год назад тотально непривитые украинцы. 

Смертность при этом осталась примерно на том же уровне, что и в январе 2021 года: 150-200 в день. Что соответствует и тенденциям "Омикрона" в других странах, где этот показатель или растет незначительно, или стоит на месте. 

Здесь как раз, видимо, стоит сказать "спасибо" вакцинации, которая в любом случае снижает вероятность тяжелого течения болезни. 

С другой стороны, в Украине не в пример Западной Европе или США уровень полной вакцинации не дотягивает и до половины взрослого населения (14 миллионов человек из 33 миллионов, внесенных в реестр избирателей). И неизвестно, как непривитые украинцы перенесут удар "Омикроном". 

Что известно об "Омикроне" и как его лечить

Эксперты ВОЗ назвали пять основных симптомов "Омикрона":

  • насморк,
  • головная боль,
  • усталость,
  • чихание,
  • боль в горле.

То есть это симптомы, напоминающие обычную простуду. Особенно у людей, которые были вакцинированы или переболели ранее. Определить точно, ковид ли это, может только тест.

Британский эпидемиолог Тим Спектор считает, что если еще несколько месяцев назад положительный тест на ковид был примерно у каждого двенадцатого человека с симптомами респираторных заболеваний, то после прихода "Омикрона" можно говорить, что 50% простудных заболеваний - это Covid-19.

К такому выводу он пришел, опираясь на данные приложения ZOE COVID Study, участники которого ежедневно регистрируют симптомы, которые у них появляются и результаты тестов на ковид.

По данным старшего научного сотрудника Королевского колледжа Лондона Клэр Стивс, порядка 75% симптомов у тех, кто в последнее время заболевает ковидом, схожи с признаками простуды. В то время как классические симптомы коронавируса, такие как потеря обоняния, лихорадка и кашель, встречаются все реже.

В последнее время стали проявляться и некоторые специфические симптомы, которые могут проявляться при "Омикроне":

  • диарея,
  • рвота.

Они могут проявляться на фоне повышенной температуры и кашля.

Как пишет ВОЗ, до сих пор достоверно не установлено, вызывает ли заражение "Омикроном" более тяжелое течение заболевания по сравнению с другими вариантами. Но врачи в отдельных странах говорят, что болезнь с этим штаммом протекает легче. Да и статистика показывает, что смертность не растет. 

Вот для сравнения два графика, охватывающие период с начала декабря по середину января. По первому из них виден всплеск заболеваемости по всему миру - выше двух миллионов случаев за сутки.

Как "Омикрон" разгоняет новую волну коронавируса и что о нем известно

По второму графику видно, что смертность в целом с тех пор даже несколько снизилась.

Как "Омикрон" разгоняет новую волну коронавируса и что о нем известно

Впрочем, звучат мнения и о том, что по итогу "Омикрон" убьет людей не меньше, чем прежние волны Covid-19 - из-за своей сверхвысокой заразности. То есть, когда он охватит весь мир, нынешнее соотношение по смертности может измениться в худшую сторону. 

Как заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, по прогнозу американского Института показателей здоровья, более 50% населения Европы будут инфицированы "Омикроном" в ближайшие месяц-два. А главный американский инфекционист Энтони Фаучи прогнозирует, что "Омикроном" переболеет каждый житель планеты. 

При этом медики фиксируют такую особенность: если смертность (соотношение умерших к заболевшим) у "Омикрона" пока не вызывает особых опасений, то летальность (количество умерших седи госпитализированных) ничуть не ниже, чем у других штаммов.

Это объясняют тем, что легче "Омикрон" переносят те, у кого есть иммунитет - вакцинированные и недавно переболевшие. Те, у кого иммунитета нет, переносят его тяжелее. В зоне риска пожилые и люди с хроническими заболеваниями.

Украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская считает, что главная проблема "Омикрона" сегодня - это его наслоение на предыдущий штамм "Дельта". 

"Особенностью "омикроновой" волны COVID-19 является наслоение ее на еще не полностью ушедший вариант "Дельта", т.е. эти два возбудителя сейчас циркулируют одновременно, вызывая УЖЕ повышение уровня заболеваемости и госпитализаций.

Предыдущие варианты вируса обычно полностью вытесняли предшествующие и мы наблюдали спад заболеваемости буквально до единичных случаев (январь-февраль и август-сентябрь 2021 г.) с последующим его всплеском.

В настоящее время идет накопление вируса в популяции, большинство из членов которой являются уже иммунными, и, исходя из закономерностей эпидемиологического процесса, после адаптации возбудителя к новым условиям, мы будем наблюдать чрезвычайно резкий подъем заболеваемости, как это происходит в других странах.

Известно, что этот вариант протекает с меньшим количеством тяжелых и критических случаев, вовлечением детей, но это характерно для популяции в целом. На индивидуальном уровне рекомендации должны оставаться прежними - не забывать о раннем лечении, в частности, противовирусной терапии", - пишет Голубовская в Facebook.

То есть врач призывает не лечить "Омикрон" "горячим чаем", а с одобрения лечащего врача перестраховаться противовирусными средствами. Поскольку есть еще один фактор - это непредсказуемость последствий от "короны".

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Теги: news, новости, Украина, Омикрон, 7dniv, 7dnivinfo  
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