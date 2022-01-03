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События Сегодня, 15:2853
Сегодня в космос запустят украинский спутник "СИЧ-2-30"

Сегодня, 13 января 2022 года, состоится запуск украинского спутника "СИЧ-2-30" в космос. Старт запланирован на 17:15 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал американской компании SpaceX, на котором можно посмотреть трансляцию запуска.

Отметим, украинский спутник будет запущен в рамках миссии Transporter 3. На орбиту его выведет многоразовая ракета-носитель Falcon 9.

В целом миссия Transporter 3 доставит в космос порядка 100 аппаратов. Ожидается, что украинский спутник отсоединится от разгонного блока через 01:23:02 после старта.

"СИЧ-2-30" предназначен для дистанционного зондирования Земли, то есть для фотосъемки поверхности. Разрешение его камер позволит различить каждый дом, захват составляет 46,6 км, что важно для точного составления карт. Масса спутника около 200 кг.

Данными, которые будут поступать со спутника, смогут воспользоваться ученые и разведка.

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