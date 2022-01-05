Результатами переговоров США и РФ по "гарантиям безопасности" недовольны у Путина

С начала года состоялись два раунда переговоров РФ и США по "гарантиям безопасности". В Кремле недовольны результатами.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на "РИА Новости".

Песков назвал неудачными переговоры России и США по результатам раундов в Женеве и Брюсселе.

Вчера в Брюсселе состоялось заседание совета Россия-НАТО. Генеральний секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что была серьезная прямая дискуссия по ситуации вокруг Украины и последствиям для европейской безопасности.

"Наши разногласия будет сложно преодолеть", - отметил генсек.

А 10 января в Женеве состоялись переговоры США и Россия по "гарантиям безопасности". После них в РФ заявили, что не собираются снова нападать на Украину, а США пообещали серьезные санкции.