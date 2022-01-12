 

Экс-нардепа от БПП задержало ГБР. Он обещал за $17000 "порешать вопросы" с экологией

События Вчера, 18:4682
Экс-нардепа от БПП задержало ГБР. Он обещал за $17000 "порешать вопросы" с экологией

Сегодня, 13 января, бывшего народного депутата, члена фракции партии "Блок Петра Порошенко" задержали из-за подозрений в мошенничестве. Мужчину взяли во время получения денег.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в своем Тelegram-канале.

Указано, что экс-нардеп обманом завладел семнадцатью тысячами долларов (около 471 тыс. грн). На данный момент мужчина занимает должность внештатного советника главы Госэкоинспекции.

Как пишет ГБР, по предварительной информации, экс-нардеп пообещал помочь гражданину, действовавшему в интересах аграрного предприятия. Он гарантировал, что за $17 000 "решит вопрос" в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины о положительном заключении оценки влияния на окружающую среду.

13 января следователи ГБР задержали советника во время получения второй части денег - 15 тысяч долларов. Идет проверка причастности к указанному преступлению должностных лиц Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов и Госэкоинспекции.

В сообщении ГБР не указывается имя задержанного, но судя по силуэту на фотографии и обнародованным данным речь идет об Андрее Немировском. В его соцсетях указана должность советника главы Госэкоинспекции.

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