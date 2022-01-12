 

Как украинцев будут готовить к "национальному сопротивлению"

События Вчера, 18:4799
Как украинцев будут готовить к "национальному сопротивлению"

Идею Офиса президента поставить под ружье 90% украинцев приближают к воплощению.

Кабмин утвердил порядок общевоенной подготовки граждан Украины к "национальному сопротивлению". Закон о нем заработал с 1 января 2022 года. 

В документе указывается, что украинцев будут обучать как теории, как и практике. Во втором случае людей будут вызывать на сборы, где будут учить стрелять боевыми патронами. 

Причем созывать на эти сборы могут даже тех, кто в армии не служил, но имеет статус военнообязанного (то есть военный билет).

Суть этого и все детали подготовки — в материале "Страны".  

Почему Кабмин взялся за военный всеобуч

Постановление Кабмина - это дополнение к закону "О национальном сопротивлении", который вступил в силу с 1 января. Он позволяет создавать два вида сил территориальной обороны.

Первый - армейские подразделения, которые формируются на базе ВСУ и наполняются, как и обычные войска, по призыву и по контракту. 

Второй - отряды добровольцев из местного населения, создание которых могут инициировать местные власти. Впрочем, командование для таких формирований все равно утверждает Генеральный штаб (то есть Киев). 

Примечательно, что вооружать добровольческие батальоны можно будет в том числе за счет частников. То есть закон дает зеленый свет региональным частным армиям.

Правда, создавать их можно будет лишь с отмашки военных, которыми политически руководит Офис президента. Проще говоря, "ярлык" на формирование добробатов нужно будет брать у Зеленского. 

Причем делать это можно будет уже в мирное время. То есть в ближайшей перспективе лояльные Банковой региональные элиты получат некое силовое преимущество перед конкурентами. После чего может вспыхнуть новый передел собственности. 

Формально же силы территориальной обороны призваны нести охрану ключевых объектов, поддерживать общественный порядок и в случае боевых действий - оказывать сопротивление врагу.

Также в обязанности теробороны входит военное обучение населения - которое, собственно, и отрегулировал Кабинет министров своим постановлением. 

Кого и как будут готовить к национальному сопротивлению

Подготовка украинцев для участия в национальном сопротивлении делится на начальную и базовую. 

Начальная подготовка включает в том числе:

  • военно-патриотическое воспитание;
  • знание законов по защите Украины, населения и личной безопасности;
  • знания о функциях вооруженных сил;
  • морально-психологическая подготовка к военной службе;
  • практика военного дела, первой медпомощи;
  • профориентацию молодежи на службу в армии.

Проще говоря, эта теория и практика, которую планируют давать во время получения среднего и профильного образования. 

Указывается, что педагоги, которые этому учат, должны быть офицерами запаса или резервистами.

Базовая подготовка уже рассчитана на более взрослых. Она включает:

  • владение стрелковым оружием;
  • формирование "психологической мотивации и устойчивости к военной службе";
  • обучение медицинской помощи;
  • воспитание высоких морально-боевых качеств, "чувства ответственности за защиту Родины", дисциплинированности и военного товарищества;
  • обучение правилам ведения войны.

Базовая подготовка — это практика. Она проводится с украинцами призывного возраста и любых категорий военнообязанных. Даже никогда не служивших. То есть их Кабмин предписал даже без мобилизации в армию обучать стрельбе, "боевому товариществу" и правилам ведения войны. 

Всему этому будут обучать на военных сборах, куда могут вызвать через военкомат всех военнообязанных. Тех, кто ранее не служил и не является резервистом, на эти сборы могут призывать раз в три года и не дольше, чем на три месяца.  

В инструкции говорится, что на сборах будут учить в том числе стрельбе боевыми патронами. Для этого их будут свозить на стрельбища воинских частей или в тир.

Записано, что практике на сборах уделят не менее 70 процентов учебного времени.

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Теги: news, новости, Украина, Нацсопротивление, 7dniv, 7dnivinfo  
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