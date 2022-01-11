Использование войск ОДКБ после миротворческой операции в Казахстане и в других странах допускают в России

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров не исключил, что войска ОДКБ после миротворческой операции в Казахстане будут использоваться и в других странах.

Такое заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал в ходе большой пресс-конференции в пятницу, 14 января.

Он увязал это с тем, что ситуация в средней Азии обострилась после бегства США из Афганистана.

"Потенциал миротворческих сил доказал свою дееспособность всему миру... Надо держать порох сухим - не дай бог что-то случится, мы должны быть готовы. Потому что поползновений извне расшатать ситуацию и в других странах ОДКБ стало больше. Особенно после того, как американцы бежали из Афганистана", - сказал Лавров.