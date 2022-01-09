Порталы министерств после атаки хакеров все еще недоступны

Кибератаки на украинские правительственные сайты, которые начались в ночь на 14 января, продолжаются.

Сейчас не работают сайты Верховного Суда и Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), а также Единый реестр судебных решений.

Не работает и портал "Судебная власть". При этом заработал пока только сайт Минспорта. Другие ресурсы по-прежнему "лежат"

Но в Минцифры уверяют в обратном. Там говорят, что "большая часть" сайтов уже работает и заявляют, что личные данные украинцев, в том числе из атакованной хакерами "Дии", не украдены, так как атаковали не базы данных, а сайты.