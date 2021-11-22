Почти 100 тысяч гривен за декабрь составила зарплата секретаря СНБО Данилова

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, который в 2021 году заработал 831 тысячу гривен, на новогодние праздники и Рождество не брал отпуск.

В декабре его зарплата составила почти 100 тысяч гривен.

Об этом со ссылкой на данные СНБО пишут "Украинские новости".

"За период с 1 декабря 2021 года и до сих пор секретарь СНБО Украины Данилов в отпуске не находился", - сообщили в СНБО.

Кроме того, Аппарат Совбеза сообщил, что не владеет информацией о получении Даниловым ценных подарков в новогодние праздники.

Также журналисты выяснили, что заработная плата секретаря Алексея Данилова за декабрь 2021 года составила почти 100 тысяч гривен.

"Всего начислено 99 398 гривен. Удержано 19 382 гривны налогов. К выдаче - 80 015 гривен", - сообщили в СНБО.

Должностной оклад Данилова составил 15 545 гривен, надбавка за выслугу лет - 4 197 гривен, премия - 45 000 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 3 109 гривен, надбавка государственному эксперту по вопросам тайн - 3 109 гривен, надбавка за интенсивность труда - 15 545 гривен, индексация - 195 гривен. Также Данилову предоставили 12 696 гривен командировочных.