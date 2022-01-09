На фоне хакерской атаки сайт "Дии" перенес работу на зеркало. Воспользоваться услугами по новому адресу нельзя

На фоне кибератаки на ряд украинских сайтов, которая началась в ночь с 13 на 14 января, сервис "Дия" перенес работу на зеркало.

Теперь при попытке зайти на сайт diia.gov.ua происходит редирект на ссылку plan2.diia.gov.ua.

При этом залогиниться на сайте по указанной ссылке нельзя. Там только справочная информация, которую можно поскроллить.

Фактически на данном этапе допустимо сказать, что сервис на сайте имитирует работу и для использования по назначению является непригодным, ведь его можно просматривать лишь в режиме "гостя".

При этом мобильное приложение "Дия" продолжает работать.