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События Сегодня, 18:3445
Рассмотреть петицию о создании украинских офисов YouTube, Facebook и Google обязали Зеленского

Петиция о создании украинских офисов YouTube, Facebook и Google набрала необходимые 25 тысяч голосов, и ее отправят на рассмотрение президенту.

Владимир Зеленский обязан будет дать ответ.

Об этом свидетельствует информация на сайте главы государства.

Инициатор петиции - Люсьена Викторовна Шум. Она указала, что 

Она просит президента обратиться к указанным компаниям, чтобы те открыли офисы в Украине. Она указала, что российские офисы компаний "пытаются продвигать пророссийские нарративы".

В петиции сказано, что из-за отсутствия украинских офисов социальных сетей YouTube, Facebook, Instagram и влияния российских офисов данных компаний создается национальная угроза Украине.

Автор в качестве примера рассказала о том, что редакторскими подборками YouTube Music для украинских пользователей управляют из офиса РФ и есть случаи, когда украинские каналы в YouTube закрывались из-за обращения российских госорганов.

"Мы просим президента Украины обратиться к вышеуказанным компаниям об открытии офисов на территории Украины и широко информировать общественность об указанной проблеме. Это позволит модерировать информационное пространство без вреда Украине, уменьшит влияние РФ, а также будет способствовать развитию украинских креативных индустрий", - пишет автор петиции.

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Теги: news, новости, Украина, Петиция, Youtube, 7dniv, 7dnivinfo  
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