Байдену провести трехсторонние переговоры с Путиным предложил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему американскому коллеге Джо Байдену организовать трехсторонние переговоры с участием российского лидера Владимира Путина.

То есть Украина-США-Россия. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в пятницу, 14 января, в ходе дискуссии в Атлантическом совете.

"Сейчас Киев ожидает ответа. Но что-то подсказывает, что ответ будет отрицательным. Судя по всему, это инициатива из той же серии "дипломатического креатива", что и предложение Зеленского встретиться с Путиным в Иерусалиме", - прокомментировал ситуацию телеграм-канал "Политика "Страны".