 

Байдену провести трехсторонние переговоры с Путиным предложил Зеленский

События Сегодня, 20:0178
Байдену провести трехсторонние переговоры с Путиным предложил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему американскому коллеге Джо Байдену организовать трехсторонние переговоры с участием российского лидера Владимира Путина.

То есть Украина-США-Россия. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в пятницу, 14 января, в ходе дискуссии в Атлантическом совете.

"Сейчас Киев ожидает ответа. Но что-то подсказывает, что ответ будет отрицательным. Судя по всему, это инициатива из той же серии "дипломатического креатива", что и предложение Зеленского встретиться с Путиным в Иерусалиме", - прокомментировал ситуацию телеграм-канал "Политика "Страны".

 

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Зеленский, Байден, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Сегодня переговоры проведут Зеленский и Байден
Сегодня переговоры проведут Зеленский и Байден
2-янв-2022, 10:18
Cовместный саммит с Эрдоганом в Киеве провести президенту Азербайджана предложил Зеленский
Cовместный саммит с Эрдоганом в Киеве провести президенту Азербайджана предложил Зеленский
15-дек-2021, 16:55
Макрон собрался обсудить ситуацию на востоке Украины с Зеленским и Путиным
Макрон собрался обсудить ситуацию на востоке Украины с Зеленским и Путиным
8-дек-2021, 09:31
Песков заявил что Путин вряд ли предложит Байдену присоединиться к
Песков заявил что Путин вряд ли предложит Байдену присоединиться к "Нормандскому формату"
7-дек-2021, 12:37
Планы по введению в Украине военного положения опроверг Зеленский
Планы по введению в Украине военного положения опроверг Зеленский
26-ноя-2021, 18:08

Последние новости

23:02
События
Что значит для Украины запуск спутника Сич-2
21:50
События
От планов вступать в НАТО отказались в Финляндии
20:01
События
Байдену провести трехсторонние переговоры с Путиным предложил Зеленский
19:53
События
Суд по мере пресечения Порошенко назначили через 1,5 часа после его прилета в Украину
19:50
События
Грызлов стал новым послом России в Беларуси
18:34
События
Рассмотреть петицию о создании украинских офисов YouTube, Facebook и Google обязали Зеленского
14:12
События
На фоне хакерской атаки сайт "Дии" перенес работу на зеркало. Воспользоваться услугами по новому адресу нельзя
14:10
События
Почти 100 тысяч гривен за декабрь составила зарплата секретаря СНБО Данилова
14:09
События
США и ЕС не находят общего языка, касательно санкций против РФ
14:07
События
Порталы министерств после атаки хакеров все еще недоступны
13:29
События
Использование войск ОДКБ после миротворческой операции в Казахстане и в других странах допускают в России
13:25
События
Столтенберг заявил что у НАТО есть план на случай вторжения России в Украину
11:02
Политика
Что означает ужесточившаяся риторика после переговоров США и России
10:53
События
Внезапная проверка боевой готовности армии началась в России
10:51
События
"Дию" и украинские правительственные сайты атаковали Хакеры
10:43
Политика
На следующей неделе Киев посетит глава МИД Германии Бербок
10:42
События
Распоряжение Байдена об обязательной вакцинации на рабочем месте в США отменил Верховный суд
10:38
События
Блинкен заявил что после переговоров по безопасности США ожидают от России выбора пути разрешения ситуации с Украиной
10:15
События
Синоптик предупредила о ветре, потеплении и двух атмосферных фронтах в первый день Старого Нового года
10:12
Спорт
20 миллионов евро за досрочное расторжение контракта с "Дженоа" получит Андрей Шевченко

Новости ТОП-7

Зачем Ермак хочет послать 90% украинцев на войну с Россией и сколько пойдет на самом деле11225
В Минцифре объяснили, как мошенники оформляют кредиты на других людей1385
Что происходит с российскими войсками у границ Украины1182
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 января 2022940
Как украинцев будут готовить к "национальному сопротивлению"691
Организатора убийства легендарного киллера Саши Македонского арестовали через 25 лет в Греции417
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 13 января 2022411

Досуг

Как выбрать телевизор для просмотра футбола
Как выбрать телевизор для просмотра футбола
Каждый год наполнен множеством интересных мировых футбольных событий. Для любителей данной игры очень важно наблюдать за матчем с эффектом присутствия.
Сегодня, 16:2599
Как выбрать декоративную косметику для лица
Как выбрать декоративную косметику для лица
Вопрос выбора косметики важен для каждой женщины. При этом для проблемной кожи подбор значительно усложняется. Необходимо выбрать особый подход, актуальный именно для вас. Например, кожа, которая склонна к угревой сыпи, нуждается в специальных средствах.
Сегодня, 15:20108
Смартфоны от Sony: качество и производительность от японского бренда
Смартфоны от Sony: качество и производительность от японского бренда
Сегодня смартфон от Sony означает одно — отличные мультимедийные возможности.
Вчера, 17:04174
Полезные советы для быстрой продажи недвижимости
Полезные советы для быстрой продажи недвижимости
По разным причинам владельцы сталкиваются с необходимостью срочной реализации недвижимости. Наиболее часто продавцы проводят сделку для улучшения жилищных условий, а наличие ограниченного бюджета не позволяет тратить на сделку много времени.
12-янв-2022, 18:20181
Резонаторы: виды, причины выхода из строя и особенности замены
Резонаторы: виды, причины выхода из строя и особенности замены
Автозапчасти: резонаторы и их устройства, прокладки выпускного коллектора и глушители.
12-янв-2022, 10:17223
Чем полезен имбирь в сахаре
Чем полезен имбирь в сахаре
Целебные свойства имбиря известны с незапамятных времен. Растение улучшает обмен веществ, укрепляет иммунитет и увеличивает работоспособность. Благодаря этим качествам пряность активно используют в кулинарии.
11-янв-2022, 11:03229

События

Что значит для Украины запуск спутника Сич-2
Что значит для Украины запуск спутника Сич-2
13 января 2022 года Украина вернулась в список стран, присутствующих на околоземной орбите. Произошло это благодаря запуску спутника "Сич-2-30", разработанного специалистами КБ "Южное".
Сегодня, 23:0239
От планов вступать в НАТО отказались в Финляндии
От планов вступать в НАТО отказались в Финляндии
Несмотря на недавнее предположении генсека НАТО о том, что скором времени Швеция и Финляндия вступят в Альянс, глава МИД Финляндии Пекка Олави Хаависто заявил об отсутствии у страны планов вступать в Организацию Североатлантического договора.
Сегодня, 21:5059
Байдену провести трехсторонние переговоры с Путиным предложил Зеленский
Байдену провести трехсторонние переговоры с Путиным предложил Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему американскому коллеге Джо Байдену организовать трехсторонние переговоры с участием российского лидера Владимира Путина.
Сегодня, 20:0182
Суд по мере пресечения Порошенко назначили через 1,5 часа после его прилета в Украину
Суд по мере пресечения Порошенко назначили через 1,5 часа после его прилета в Украину
Заседание суда по избранию меры пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко назначено на 11:00, 17 января.
Сегодня, 19:5391
Грызлов стал новым послом России в Беларуси
Грызлов стал новым послом России в Беларуси
Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил председателя Высшего совета "Единой России", полномочного представителя РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Украине Бориса Грызлова на должность посла России в Беларуси.
Сегодня, 19:5080
Рассмотреть петицию о создании украинских офисов YouTube, Facebook и Google обязали Зеленского
Рассмотреть петицию о создании украинских офисов YouTube, Facebook и Google обязали Зеленского
Петиция о создании украинских офисов YouTube, Facebook и Google набрала необходимые 25 тысяч голосов, и ее отправят на рассмотрение президенту.
Сегодня, 18:3486
7 Днів