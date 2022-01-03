Что значит для Украины запуск спутника Сич-2

13 января 2022 года Украина вернулась в список стран, присутствующих на околоземной орбите. Произошло это благодаря запуску спутника "Сич-2-30", разработанного специалистами КБ "Южное".

Рассказываем, что может, а чего не может новозапущенный спутник, насколько его запуск вообще имел смысл, а также напоминаем новейшую "спутниковую" историю Украины.

Родом из "Океана"

Исторически современная украинская спутниковая программа является продолжением ещё советской программы "Океан", предполагавшей запуск серии метеорологических спутников для, как намекает название, изучения мирового океана с целью создания системы долгосрочного прогнозирования климата.

"Океаны" должны были наблюдать за морскими течениями и температурами в Мировом океане, замерять размеры полярных шапок и изучать эти размеры в динамике и решать тому подобные задачи. Попутно спутники должны были вести мониторинг состояния таких объектов, как лесные и болотные массивы, земли сельскохозяйственного назначения и так далее. А начиная со второй серии проекта на спутники устанавливали также оборудование для изучения электромагнитных процессов в атмосфере.

Разрабатывало "Океаны" днепропетровское КБ "Южное", производили их на "Южмаше".

Программа стартовала в 1983 году и была продолжена после распада СССР: шестой спутник "Океан О1", к примеру, был запущен за два месяца до провозглашения независимости Украины, седьмой – в октябре 1994 года.

А вот восьмой спутник программы стал началом космической эры независимой Украины: "Океан О1" № 8 получил рабочее название "Сич-1" и позиционировался именно как "первый украинский спутник". Для этого, в частности, в весьма сжатые сроки построили собственный украинский центр управления полётами в Евпатории - предыдущие полёты управлялись из российского Центра управления полётами космических аппаратов хозяйственного назначения в Железногорске Красноярского края.

"Сич-1", он же "Океан-О1" № 8, был запущен с российского космодрома Плесецк ракетой-носителем "Циклон-3" сборки того же Южмаша 31 августа 1995 года и проработал до декабря 2001-го.

"Сич-1" стал последним спутником модели "Океан-О": следующим спутником проекта "Океан" должен был стать разработанный тем же КБ "Южное" "Океан-О".

Южмашевский, но не украинский

Этот спутник, запущенный в июле 1999 году, обычно не "засчитывают" в украинские по той причине, что управляли им из ЦУП ЦНИИмаш в подмосковном Королёве. Да и судьба космического аппарата сложилась не очень удачно: сразу после его запуска обнаружились большие проблемы.

Выяснилось, что при сборке каналы управления по тангажу и каналы управления по крену были перепутаны местами, в результате чего спутник неправильно реагировал на команды с Земли, и управление им оказалось почти невозможным. При этом программное обеспечение спутника было намертво "прошито" при сборке, и изменить его после запуска было невозможным. В итоге бортовой компьютер "Океана" пришлось по сути отключить, осуществляя управление спутником в режиме единичных команд.

В этих условиях о выполнением спутником научных задач речи по сути не шло: специалисты ЦУПа с большим трудом справлялись с тем, чтобы хотя бы удержать его на орбите.

Продумать алгоритмы управления "Океаном-О" удалось лишь через 2 месяца после его запуска, причём к этому моменту на его борту оставалось лишь 10 % от изначального запаса топлива. Тем не менее, спутнику удалось проработать почти 2 года и передать ряд интересных данных – например, он заснял знаменитый ураган "Флойд".

Второй блин комом

На этом история "Океанов" в российской космонавтике закончилась. Однако в КБ "Южное" работы над этой платформой продолжились – уже для чисто украинских нужд. Их результатом стал спутник "Сич-1М", представлявший собой улучшенный и усовершенствованный вариант "Океана О1". "Фишкой" спутника стало оборудование для научного эксперимента "Вариант", призванного отследить связь между сейсмическими явлениями, такими как землетрясения и извержения вулканов, с электромагнитными процессами в ионосфере Земли. В проекте "Вариант" участвовали также Франция, Великобритания, Польша и Россия, и он стал таким образом первым научно-космическим проектом, ведущую роль в котором играла Украина.

Запуск спутника состоялся 24 декабря 2004 года с российского космодрома «Плесецк» с помощью той же украинской ракеты "Циклон-3". Вместе с ним в орбиту малый спутник МС-1-ТК «Микрон». Последний не имел собственных задач в космосе и являлся экспериментальным изделием, посредством которого в КБ "Южное" хотели проверить наработки в плане создания спутников малой массы и размера.

Увы, запуск прошёл крайне неудачно. Из-за аварии двигателей ракеты-носителя спутники вывели на куда более низкую орбиту, чем было запланировано изначально. В итоге в нижних точках своей эллиптической орбиты спутник спускался на высоту в 280 километров над поверхностью Земли, где он сталкивался с относительно высоким сопротивлением атмосферы, теряя скорость. Для компенсации этих потерь приходилось использовать корректировочные двигатели, которые жгли существенно больше топлива, чем было запланировано, что уменьшало срок службы спутника.

Свой вклад в неудачу миссии сделал и "Микрон": при отстреле он ударился об одну из штанг основного спутника, придав ему совершенно ненужное вращение вокруг своей оси. В результате оказалась бесполезной значительная часть оборудования, которая должна была "смотреть" на Землю, а также сильно сократилась эффективность работы питающих бортовое оборудование солнечных батарей, которые, наоборот, должны были быть всегда направленными на Солнце.

Что же касается "Микрона", то он, собственных двигателей не имевший, сошёл с орбиты практически сразу же.

Довольно скоро стало ясно, что миссия в целом провалилась. Единственной надеждой хоть частично окупить расходы стал тот самый комплекс научной аппаратуры "Вариант", который, наоборот, при таких параметрах орбиты должен был дать даже лучшие результаты, чем планировалось изначально. Научный руководитель проекта Валерий Карепанов пытался убедить руководство НАН и ЦУП в том, что от попыток стабилизировать аппарат лучше отказаться, а попытаться извлечь максимум из того, что есть. Увы, аргументы Карепанова не были услышаны, и драгоценное топливо продолжали тратить на стабилизацию орбиты, добиться которой, кстати, так и не удалось.

В итоге правота Карепанова полностью подтвердилась: "Вариант" стал единственным проектом, по которому с "Сичи-1М" удалось получить хоть какие-то данные. Но и они из-за недолгого времени работы спутника оказались ничтожными: космический аппарат передал на Землю всего 230 мегабайт информации, часть которой к тому же оказалась искажённой, судя по всему, уже на Земле, в приёмном центре в Дунаевцах. Интересно, что данные, которые спутник передавал в центр в российском "Отрадном", искажений не содержали.

"Сич-1М" проработал до весны 2006 года: 15 апреля он сгорел в плотных слоях атмосферы.

Украина покинула космос ещё на пять лет.

№ 2, который на самом деле № 3

Следующим шагом в космической одиссее независимой Украины стал спутник "Сич-2". Это был уже принципиально другой аппарат, созданный на новой платформе. "Океанское" направление работ из задач спутника исключили, переориентировав его на наземные цели: основными задачами спутника должны были стать экологический мониторинг, ранее предупреждение о чрезвычайных ситуациях.

Спутник должен был также следить за использованием земельных ресурсов, изучать эрозии почв и даже предоставлять оперативные данные о незаконных вырубках леса.

По традиции, перед ним ставился также ряд задач по изучению ионосферы Земли, а также её магнитного поля: в последнем смысле спутник должен был "общаться" с наземной аппаратурой на украинской антарктической станцией "Академик Вернадский".

Спутник запустили с российского космодрома Ясный 17 августа 2011 года с помощью южмашевской ракеты-носителя "Днепр". Гарантийный срок эксплуатации спутника составлял 3 года, однако в реальности он проработал вдвое меньше: уже в декабре 2012-го связь с аппаратом была потеряна по толком неустановленной до сих пор причине.

Украина покинула околоземное пространство на долгие 10 лет.

"Лыбедь", которая не смогла

Примерно в то же время шли работы и над ещё одним проектом – телекоммуникационным спутником "Лыбидь".

О том, что в мире современных коммуниаций уважающей себя стране не иметь собственного телеспутника как-то неприлично, в Украине задумались уже в середине 2000-х. Правда, опыта создания таких аппаратов украинский "Южмаш" не имел, так что спутник решили заказать канадской MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd. Правда, сама эта компания должна была изготовить лишь телекоммуникационную "начинку" спутника, а в качестве платформы решили использовать российскую "Экспресс -1000" производства АО "Информационные спутниковые системы" им. Решетнева.

Запускать спутник хотели с российского космодрома "Байконур" с помощью укранско-российской ракеты "Зенит-3SLБ", которую должен был построить "Южмаш".

Общая сумма контракта составила 292 миллиона долларов США, которые MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd.» взяли в кредит под госгарантии Украины.

Полететь "Лыбидь" должна была в 2011 году, но много чего пошло не так. В мае 2011 было заявлено, что "из-за проблем с финансированием" запуск переносят на 2012-й, в 2012-м его перенесли на 2013-й.

Подлинная первопричина "проблем с финансированием" выяснилась лишь в 2016-м: оказалось, что ещё 2011 году в проекте появилась некая кипрская фирма Briklin Limited с Сейшельских островов, которая выступала посредником между канадцами и "Южмашем", обязанным по контракту сделать ракету для запуска спутника. В ходе «посредничества» куда-то пропали 18 миллионов долларов, которые канадцы (как генпродрядчик проекта) посреднику передали, а вот до "Южмаша" они так и не дошли.

Потом грянул 2014 год, события которого поставили под большой вопрос реализацию любых совместных украино-российских научно-технических проектов. В частности, третью ступень для того самого "Зенит-3SLБ" должно было поставить российское РКК "Энергия", но оно отказалось делать это иначе как по предоплате в условиях долгов, которые "Южмаш" накопил перед предприятием.

В 2017 году канадская сторона заявила, что выходит из проекта. Впрочем, в 2018 году тогдашний глава "Укркосмоса" Павел Дегтяренко обещал всё-таки запустить спутник в 2019-м, однако не вполне понятно, как именно он собирался это сделать.

В настоящее время сам спутник находится на складе в Красноярске, недостроенная ракета – на складах "Южмаша", правоохранители ищут пропавшие где-то на Сейшелах 18 миллионов долларов. К тому же остался долг в 292 миллиона долларов перед канадской компанией, который предстоит погасить.

Возвращение на орбиту

"Сич-2-30" изначально должен был называться "Сич-2-1", имея в виду, что это первая модификация того самого неудачного "Сич-2", загадочно замолчавшего в 2012-м. Цифра "30" добавлена в честь 30-й годовщины независимости Украины.

Если ещё точнее, то "Сич-2-30" - это модификация собранного на базе "Сичи-2" по заказу Египта спутника дистанционного зондирования Земли EgyptSat-1. Вот этот-то EgyptSat-1 модифицировали, доработали, импортозаместив, среди прочего, те узлы, которые для предыдущих спутников этой модели разрабатывала Россия.

Таким образом, по сути речь идёт всё о том же спутнике 11-летней давности, пусть и неким образом модифицированном.

С точки зрения целей и задач, "Сич-2-30" тоже аналогичен предшественникам. Согласно официальной информации с сайте КБ "Южное", он "предназначен для получения цифровых изображений поверхности Земли в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах длин электромагнитных волн, а также для мониторинга параметров ионосферы Земли". Проще говоря, это большой орбитальный "глаз", причём не слишком-то зоркий: разрешающая способность его сканнеров, т.е. минимальный размер объекта, который он с уверенностью может различить, составляет лишь 7,8 метра. Это существенно ограничивает потенциал использования спутника в военной сфере (о которой в дань духу времени много говорят комментирующие запуск чиновники).

"Сич-2-30" - гражданский спутник, который предназначен для наблюдения за изменениями площади лесов, землепользованием, эрозией почв и изменением русл рек, раннего оповещения о лесных пожарах и наводнениях, а также решения других подобных рек.

Теоретически военное использование его возможно: что-нибудь типа российского военного корабля или колонны военной техники он в целом способен рассмотреть, но вот дать более подробную информацию о них – уже нет. Однако в целом от него это и не требуется: для таких вещей используются совершенно другие спутники с другими возможностями оборудования.

К слову, в активе того же КБ "Южное" имеется более современный спутник того же плана – "Сич-2М", дающий разрешение до 2 метров, а у запланированного к запуску на 2025-2026 году "Сич-3О" разрешающая способность и вовсе сможет составить около полуметра – уже кое-что.

Впрочем, для космической отрасли Украины, в которой много лет спорные успехи перемежались с бесспорными провалами, и этот результат можно будет считать удачным – если, конечно, с новым спутником тоже не случится какая-нибудь неприятность.

Гордость нации или "космический мусор"?

По поводу спутника Сич-2-30 мнения разные - от восторженных до критических.

"Невероятно! Украинский спутник Сич-2-30 успешно отправился в космос на ракете Маска. И этим стоит гордится. Во-первых, для Украины это первый с 2011 года запуск собственной техники в космос. Перефразируя Нила Армстронга, это хоть и маленький шаг для мира, но большой скачек для отечественной космической отрасли, ведь может стать началом ее выхода из кризиса.

Во-вторых, этот спутник планируют использовать не только для мониторинга состояния окружающей среды и отслеживания природных катаклизмов, но и для наблюдений за перемещением войск, что критически важно на фоне наращивания Россией напряженности вблизи наших границ.

В общем в рамках космической программы планируется вывести на орбиту 8 украинских спутников до 2025 года. Надеюсь, сегодняшнее событие действительно откроет период возобновления отечественной космической промышленности. Ведь она о высоких технологиях, одаренных специалистах и больших инвестициях. Все то, что нужно нашей стране, чтобы сделать большой экономический скачок", - написал в Фейсбуке экс-первый заместитель министра экономики Павел Кухта.

Впрочем, есть мнение, что Сич-2-30 морально устарел.

"Запуск Сич-2 это по поводу двух ключевых слов - пиара и распила.Спутник этот уже давно морально устарел. Потому что разрешающая способность его аппаратуры в несколько раз меньше, чем у зарубежных аналогов. Предыдущая Сич полетали аж месяц, а потом сдохла из-за того, что умерла батарея. Однако, у нас будет много пафосных слов по поводу, что Украина - великая космическая держава, что, смотрите, как все развивается, а Зеленский потом скажет с гордостью журналистам. НО никто не задается вопросом кого мы дури, кроме себя. Украинский бизнес , который тратит миллионы долларов ежегодно на покупку спутниковых снимков, будет тратить их и дальше на Западе, потому, что они качественнее", - считает политолог Юрий Романенко.

Как говорит экс-глава "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук, спутник Сич-2-30, как и все долгострои, действительно - не на передовой технологий.

"За время, пока его строили, технологии ушли далеко вперед, спутники уже тысячами запускают. Но основные функции, в частности, по картографической съемке, он, безусловно, может выполнять", - говорит Бондарчук.

Но, по его словам, для целей военной разведки спутник не годится. Сич-2-30 дает изображение среднего разрешения - 7,8 метров на пиксель. Для военных же целей (или максимально качественных снимков) требуется разрешительная способность до одного метра на пиксель.