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События Сегодня, 09:5789
Умер бывший глава СБУ Леонид Деркач

Умер Леонид Деркач. Украинский политик и государственный деятель, генерал армии Украины и бывший глава СБУ времен Леонида Кучмы скончался на 83-м году жизни. 

Об этом сообщил его сын нардеп Андрей Деркач у себя в Телеграм.

"Из земной жизни ушел мой отец. Мой друг. Мой наставник. Вместе с ним ушла часть мира, который всегда был рядом", пишет Деркач.

"Отец вырос в суровые годы войны. Именно эта тяжелая жизнь научила его быть строителем. Он всегда ценил труд людей и старался быть справедливым. Он был созидателем! Строил ли он боевой ракетный комплекс или создавал таможенную систему и до сегодняшнего дня помнил все, что он сделал и создал; защищал ли страну, будучи офицером КГБ; или, пройдя путь от младшего лейтенанта до генерала армии, защищал Украину от внешних и внутренних угроз… он всегда был созидателем. Он был и останется примером. «Есть такая профессия – Родину защищать». Это про него. Про моего папу", - вспоминает сын.

"Он ценил людей и много людей сегодня вспомнят его с благодарностью. Вспомнят и в Днепре, и в Киеве, и в Павлограде, где он многое сделал, будучи народным депутатом", написал Деркач. 

Отпевание состоится в воскресенье, 16 января, в 12.00 в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры.

Леонид Деркач родился 19 июля 1939 года в городе Днепр. Трудовой путь начал в 1957 году на Южном машиностроительном заводе, где он работал слесарем. С марта 1972 года Деркач старший работал в Управление КГБ УССР в Днепропетровской области, где был оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным отдела, начальником отделения. В 1973 году он окончил Высшие курсы КГБ.
С ноября 1991 года - заместитель начальника Днепропетровского областного управления Службы безопасности Украины. С декабря 1992 года - глава Государственной службы Украины по вопросам технической защиты информации. С августа 1994 года - первый заместитель председателя Службы безопасности Украины.
С июля 1995 года - глава Государственного таможенного комитета Украины. В ноябре 1996 года Государственный таможенный комитет Украины был переформирован в Государственную таможенную службу Украины, а Леонид Деркач сохранил за собой пост её председателя.
С апреля 1998 года по февраль 2001 года - председатель Службы безопасности Украины. Воинское звание Генерал армии Украины присвоено 23 августа 2000 года. Проявил себя как близкий к Президенту Леониду Кучме человек. В украинской прессе того времени были многочисленные статьи о причастности Деркача к коррупционным скандалам, а также к "кассетному скандалу".
Народный депутат Украины 4 созыва с апреля 2002 года по 2006 год по избирательному округу №36 Днепропетровской области. В июне 2006 года уволен с военной службы по состоянию здоровья с правом ношения военной формы.

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