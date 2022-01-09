В день подписания контракта на дороге погибла жена новобранца "Зари"

На трассе Одесса – Киев произошла смертельная авария.

Сокрушительное ДТП с Mercedes случилось в Малиновском районе Одессы. Тело достали только тогда, когда разрезали автомобиль.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Одесской области в пятницу, 14 января.

Погибшая - жена футболиста луганской "Зари" Олега Данченко, сообщили журналисты. По данным каналов Telegram, эта легковушка была зарегистрирована на самого Данченко. Однако преимущественно ею управляла его жена Виктория.

"Мерседес", за рулем которого была Виктория Данченко, врезался в серебристую KIA, после этого ударил эвакуатор, от чего последний влетел в фуру. Но и на этом ДТП не закончилось: после серии столкновений "Мерседес" отбросило в отбойник. Девушка погибла.

Следует отметить, что в своем инстаграме Виктория сделала последний пост в этот же день. На фотографии она в белой одежде, в которой могла быть в момент ДТП. По крайней мере, на фото деблокирования тела заметно, что погибшая в белых брюках с похожим фасоном.

В этот день произошло важное событие в карьере Олега Данченко. Ранее он играл в греческом футбольном клубе АЕК. Однако 14 января он подписал контракт с луганской Зарей.