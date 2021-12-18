Российские спецслужбы в кибератаке на правительственные сайты Украины подозревают в СБУ

Служба безопасности Украины совместно с Госспецсвязью и киберполицией расследуют кибератаку на сайты органов государственной власти, которая произошла в ночь на 14 января.

В частности, рассматривается версия о возможной причастности России к кибератаке.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 14 января.

"В конце дня мы можем с большой вероятностью утверждать, что имела место так называемая supply chain attack, то есть атака через цепочку поставок. Злоумышленники взломали инфраструктуру коммерческой компании, которая имела доступ с правами администрирования веб-ресурсов, пострадавших в результате атаки", - заявили в спецслужбе.

В СБУ рассказали, что важной задачей было установить метод реализации атаки, собрать цифровые доказательства, а также в сжатые сроки восстановить работоспособность веб-ресурсов.

"В настоящее время можно говорить, что есть отдельные признаки причастности к инциденту хакерских групп, связанных со спецслужбами РФ", - заявили в ведомстве.

В пресс-службе СБУ добавили, что в выходные специалисты продолжат расследование с целью установления заказчиков и последующей официальной атрибуции. Все детали происшествия документируются в рамках ранее открытого уголовного производства СБУ.