Как выглядит в реальности школьное меню от жены Зеленского

В продолжение скандала с бунтом по поводу детского питания в школах и детсадах от Елены Зеленской.
Журналисты "Страны" Юлия Корзун и Полина Пронина сделали подборку фото блюд, которыми сейчас пытаются кормить украинских детей по "рецептам первой Леди".
Ожидание и воображение Елены Зеленской:
- Бланманже.
- Суп авголемоно.
- Фриттата.
- Чили кон карне.
- Пан де калатрава.
- Соус Бешамель.
Реальность:
- Мандарин с кожурой в картофельной подливе.
- Вариация на тему "бобовое счастье".
- Паста "почти аль денте" под сыром, который перекочевал из тарелок младших классов.
- Оладушки из резиновых сапог завхоза.
- Вариация на тему "День в СИЗО" и многое другое.