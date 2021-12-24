Как выглядит в реальности школьное меню от жены Зеленского

В продолжение скандала с бунтом по поводу детского питания в школах и детсадах от Елены Зеленской.

Журналисты "Страны" Юлия Корзун и Полина Пронина сделали подборку фото блюд, которыми сейчас пытаются кормить украинских детей по "рецептам первой Леди".

Ожидание и воображение Елены Зеленской:

Бланманже.

Суп авголемоно.

Фриттата.

Чили кон карне.

Пан де калатрава.

Соус Бешамель.

Реальность:

Мандарин с кожурой в картофельной подливе.

Вариация на тему "бобовое счастье".

Паста "почти аль денте" под сыром, который перекочевал из тарелок младших классов.

Оладушки из резиновых сапог завхоза.

Вариация на тему "День в СИЗО" и многое другое.















