Хабиб Нурмагомедов заразился коронавирусом

Непобедимый российский боец Хабиб Нурмагомедов, в прошлом году объявивший о завершении карьеры в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), заразился коронавирусом.

Об этом сообщает издание Asian MMA.

Положительный тест на COVID-19 дагестанец сдал по прилету в Сингапур, где собирался поддержать Сайгида Изагахмаева (18 побед, 2 поражения), ученика своего отца Абдулманапа Нурмагомедова, который проведет бой против американца Джеймса Накашимы (12 побед, 2 поражения) на турнире ONE: Heavy Hitters в рамках промоушена One Championship.

По данным издания, знаменитый россиянин отправился на самоизоляцию в отель. А вот на проведение самого поединка, который запланирован на 14 января, данное обстоятельство никоим образом не повлияет - только лишь Хабиб не сможет на нем присутствовать.