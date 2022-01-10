В десятку самых богатых блогеров Forbes третий год попадает семилетняя девочка из России

Пятилетняя видеоблогер из Краснодара Настя Радзинская вошла в список самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров мира. Список опубликовал журнал Forbes.

Она заняла третье место.

В Forbes оценил годовой доход девочки в примерно $18 миллионов (1,1 миллиарда рублей). В настоящий момент на YouTube-каналы россиянки, основным из которых является LikeNastya, подписаны более 107 миллионов человек, а ее видео были просмотрены 42 миллиарда раз.

В статье Forbes, посвященной Радзинской, отмечается, что девочка родилась с детским церебральным параличом и медики думали, что она не сможет говорить. Родители ребенка начали записывать видео с дочерью, чтобы показывать прогресс в лечении близким. Постепенно канал становился все более популярным. В большей части роликов показаны повседневные занятия Радзинской: игры, прыжки на батуте, общение с домашним питомцем, выходы в свет с родителями.

Первое место в рейтинге занял восьмилетний автор канала Ryan ToysReview - Райан Каджи (Ryan Kaji), прославившийся обзорами детских игрушек. Он заработал $26 миллионов (около 610 млн гривен). В 2018 году Каджи также был лидером рейтинга. Вторым стал канал канал Dude Perfect, авторы которого прославились благодаря трюкам и за год заработали около $20 миллионов долларов (1,2 миллиарда рублей).

Forbes оценивал доход YouTube-каналов за период с 1 июня 2018 года до 1 июня 2019-го, не учитывая налоги, выплаты агентам, администраторам и адвокатам.