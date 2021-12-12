Наличие данных о подготовке Россией спецоперации для вторжения в Украину подтвердили в Пентагоне

У Соединенных Штатов Америки есть достоверные данные о подготовке Россией спецоперации "под чужим флагом", которая должна была создать повод для военного вторжения в Украину.

Об этом заявил в пятницу, 14 января, официальный представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге.

"Россия заранее подготовила группу диверсантов для проведения того, что мы называем операцией под чужим флагом – операцией, которая должна выглядеть как нападение на них либо на русскоязычных граждан в Украине, чтобы иметь повод для вторжения", – сказал представитель Пентагона.

В Белом доме добавили, что, по перехваченным сообщениям, Россия создавала возможности для того, чтобы сфабриковать повод для вторжения, в частности, путем диверсионной деятельности и информационных операций. При этом в России планировали обвинить Украину в "подготовке нападения" на вооруженные силы страны.