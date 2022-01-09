Лукашенко заявил что операцию ОДКБ в Казахстане разработали за час

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о том, что военную операцию стран Организации Договора о коллективной безопасности, военные которой были направлены в Казахстан из России на период митингов и беспорядков, разработали за час.

Об этом сообщает издание "Белта" со ссылкой на слова белорусского главы во время встречи с миротворческим контингентом.

"Я скажу больше, без хвастовства. Вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами - России и Беларуси - в течение одного часа", - сказал Лукашенко.

По его словам, далее Минобороны двух государств детализировали замысел своих президентов, и уже через несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан.

"Все было сделано быстро и решительно, без колебаний", - добавил Александр Лукашенко.

Напомним, военные ОДКБ прибыли из России в Казахстан, где продолжались на то время массовые протесты с погромами, 6 января. Они взяли под охрану ключевые инфраструктурные объекты и правительственные здания. Им позволили применять в Казахстане оружие.