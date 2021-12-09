 

Почему США и Украина начали обвинять Россию в подготовке "провокаций под чужим флагом"

События Сегодня, 15:3665
Почему США и Украина начали обвинять Россию в подготовке "провокаций под чужим флагом"

Перед выходными в Украине и США выдали целую серию заявлений о том, что Россия готовит некие провокации - с нападением на свои войска или войска "ЛДНР", чтобы затем обвинить в этом Украину и начать войну.

Эти обвинения начали звучать после явной пробуксовки российско-американских переговоров. 

"Страна" разбиралась, что означают новые слухи о "вторжении России в Украину". 

"Под чужим флагом". Что заявили в США

О том, что Россия готовится провести спецоперацию на Донбассе и напасть на "ЛДНР" "под чужим флагом, чтобы создать повод для вторжения", 14 января сообщил американский телеканал CNN. 

В эфире привели слова советника по национальной безопасности президента США Джейка Салливана. Он заявил, что у США есть разведданные, указывающие на то, что Россия уже подготовила группу для проведения этой спецоперации.

"У администрации будут дополнительные подробности о том, что мы рассматриваем как потенциальную подготовку, чтобы поделиться с прессой в течение ближайших 24 часов", - сказал Салливан. Он добавил, что "этот сценарий уже видели в 2014-м году в Крыму".

По словам Салливана, угроза вторжения России в Украину остается высокой, хотя американская разведка еще не пришла к определенному мнению относительно намерений Кремля.

Также в администрации США CNN заявили, что российскую аудиторию готовят информационно к началу вторжения, распространяя нарративы об ухудшении прав человека в Украине и усилении военных настроений Киева.

озже информацию о "провокации" озвучил Пентагон - там заявили, что Россия готовит предлог для вторжения в Украину. 

"Не вдаваясь в подробности, скажу, что у нас действительно есть информация, указывающая, что Россия уже активно работает над созданием предлога для возможного вторжения в Украину", - сказал пресс-секретарь ведомства Джон Кирби.

Он уточнил, что в США считают, что российское руководство пока не приняло окончательного решения по этому поводу.

О том, что есть некие данные о подготовке провокаций заявила и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы обеспокоены тем, что российское правительство готовит вторжение. Мы видели это раньше, как это было в 2014 году, включая диверсионную деятельность и информационные операции по обвинению Украины в подготовке неизбежных атак на российские силы на востоке Украины. Российские военные планируют начать такую активность за несколько недель до военного вторжения, которое может начаться между серединой января и серединой февраля", - рассказала Псаки на брифинге в Белом доме 14 января. 

По ее словам, в администрации Байдена есть информация, что Россия подготовила специальную группу, обученную ведению боя в городе и навыкам взрывников, для диверсий против "собственных марионеточных сил". Надо полагать - против "ДНР" и "ЛНР".

"Наша информация свидетельствует о том, что российские агенты влияния уже начинают фабриковать украинские провокации в государственных СМИ и соцсетях, чтобы оправдать российское вмешательство и посеять раскол на Украине", - сказала она.

Например, они "делают акцент на историях об ухудшении ситуации с правами человека на Украине и усилении воинственных настроений украинских лидеров".

По словам Псаки, в декабре вдвое возросло количество таких сообщений в соцсетях и СМИ.

"Вброс". Реакция Москвы

В Кремле сперва отреагировали коротко. "До сих пор все эти заявления носили голословный характер и ничем не были подтверждены", - заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Но после того, как об этом заговорили официально в Белом доме и Пентагоне, ситуацию прокомментировало посольство России в США.

"Представители администрации (Белого дома - Ред.) уже в деталях описывают сценарии подобных провокаций, называют даты эвентуального начала "операций". Доказательств, как водится, нет. Повторяется один и тот же сценарий: идет "вброс" сенсации, которая затем, многократно повторенная прессой, превращается в главный инфоповод", - отметило посольство.

В представительстве заявили, что обвинения "голословны и не могут иметь никаких подтверждений". И призвали США к "предметной работе по обеспечению гарантий безопасности".

Напомним, что о провокациях на Донбассе ранее говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он заявлял, что в прифронтовой зоне появились цистерны с неизвестным веществом - то есть, могут имитировать или провести химатаку. Москва предположила, что за этим будут стоять американские ЧВК. 

Провокации в районе Колбасной. В дело вступает ГУР

В этот же день - но раньше, чем американцы - Главное управление разведки Минобороны Украины также заявило о готовящихся провокациях со стороны России.

Но если США вели речь о востоке Украины, где якобы готовится ложная атака на российских военных, то украинская разведка сообщила о диверсиях далеко от Донбасса - в Приднестровье.

По данным военной разведки, россияне там якобы готовят провокации против своих же военнослужащих, чтобы в дальнейшем обвинить в этом Украину. 

"По информации военной разведки Украины 13 января в 3 омсбр ВС (третья отдельная мотострелковая бригада - Ред.) Приднестровского региона Республики Молдова было проведено служебное совещание, в ходе которого личному составу доложено, что ожидаются провокации со стороны Украины в районе н. п. Колбасна (артсоставы оперативной группы войск РФ)", - сообщили в ГУР.

То есть информация поступила из вооруженных сил Приднестровья, а не российского контингента - если верить украинской разведке. 

Бригаду не стали приводить в полную боеготовность, но донесли до личного состава, что его могут вызвать в часть. 

Читая сообщение ГУР, возникает лишь один вопрос: почему там решили, что готовится провокация именно со стороны спецслужб России?

Суть заявления разведки - оперативные данные о совещании в одной из бригад приднестровских вооруженных сил. Туда поступили сведения о том, что украинцы могут совершить диверсию на складах боеприпасов села Колбасна, где дислоцирован контингент российских войск.

Сведения такие могли поступить скорее всего от российских же спецслужб, которые тесно сотрудничают с властями непризнанной Приднестровской молдавской республики. После чего их донесли до личного состава приднестровских вооруженных сил и предупредили о готовности на случай реализации этого сценария. 

То есть даже по структуре сообщения украинской разведки непонятно, почему там решили, что склады атакуют сами же россияне. Но в ГУР, видимо, просто решили этот факт "додумать" уже от себя. 

Но дело даже не в этом. А в том, что Украина и США начали синхронно заявлять о подготовке casus belli - поводов для вторжения России в Украину. 

Что означают эти заявления?

Нельзя с точностью сказать, реалистичны ли эти предупреждения. Особенно в свете того, что "вторжение России", которое те же американцы сперва относили к началу января, теперь переносится ими на февраль (при этом постоянно подёргивается отсутствие прямых доказательств, что РФ приняла решение напасть на Украину)

В сообщении же ГУР вообще ничего не говорится о том, что готовится повод к войне. Там заявляют, что хотят обвинить Украину в атаке на склады, но не делают из этого выводов о наступлении вооруженного конфликта (хотя и нельзя не отметить, что о "провокации" заговорили с американцами в унисон). 

Но основной момент - это "кучные" американские заявления сразу из всех стволов - Белого дома, Пентагона и ведущих новостных агентств. 

Вариант первый - продолжается дипломатическая игра вокруг переговоров Россия-США, которые по многим признакам заходят в тупик.

Последний этап этих переговоров - ожидаемый со дня на день письменный ответ американцев, где, судя по всему, прозвучит отказ признать требование Москвы по нерасширению НАТО на восток. 

Заявления о "провокациях" здесь могут служить элементом давления на Кремль - чтобы вынудить его продолжать переговоры в более лояльном американцам ключе. Например, пугая, некими превентивными санкциями, условия для которых создает информация, озвученная Белым домом. 

Вариант второй - такая же игра, но с военной компонентой.

По этой версии, действительно готовятся некие провокации, связанные с Украиной. Кто их готовит - непонятно, но, видимо, они будут такими, что Москва не сможет на них не ответить.

В тоже время, что касается провокаций на Донбассе в виде нападения на силы "ЛДНР", о которых говорят сейчас в США, то тут нужно отметить, что атаки и нападения с двух сторон друг на друга по всей линии фронта на Донбассе идут уже 7 лет после вторых Минских соглашений. Гибнут люди, разрушаются дома, осуществляются диверсии с целью убийства видных деятелей "ЛДНР", но до сих пор это поводом для начала большой войны никогда не являлось. То есть, на сей раз это должна быть какая-то совершенно грандиозная провокация.

Например, в виде массированного убийственного обстрела жилых кварталов города. Но откуда он велся конечно же будет отслежено, что быстро сведёт на нет сам смысл провокации.

Ещё вариант - захват какого-то немаленького города. 

Но и эта провокация легко пресекается четким заявлением Украины, что действуют не ее войска и она к ним отношения не имеет. 

Например, когда грузинские войска наступали на Цхинвали в 2008 году, то Саакашвили об этом прямо объявил. И только после этого были введены российские войска.

То есть, чтобы провокация, о которой говорят американцы, удалась, в ней должен принять участие лично Зеленский и командование ВСУ, официально заявив о «начале операции по освобождению Донбасса».

Поэтому если ВСУ на самом деле не пойдут в наступление (а такие намерения Киев категорически отрицает), то трудно предположить, что за провокации должны осуществиться на Донбассе, чтоб дать повод для прямого вмешательства России. 

Что касается Приднестровья, то там ситуация другая. В отличие от "ЛДНР" там российский миротворческий контингент стоит вполне официально. И нападение на него действительно может стать поводом к войне уже не только на Донбассе - но и в целом для удара российской армии уже прямо по территории Украины (как это было во время войны в Грузии 2008 года). 

Но вряд ли вторжение России в том или ином формате нужно властям Украины, которые точно знают, что помощи от НАТО или США им не будет, а значит ВСУ ждет военный разгром.

Поэтому пока наиболее вероятно, что идет словесное нагнетание ситуации. Или готовится одной из сторон некая локальная акция, которая бы большой войны не вызвала, но дала бы импульс к выходу из тупика как в Минском формате по Донбассу, так и по переговорам между Западом и РФ.

Как пример можно привести январь-февраль 2015 года, когда началось обострение на Донбассе, которое закончилось подписанием вторых Минских соглашений. При этом Россия тогда официально свое участие в боевых действиях не признавала.

Правда, в феврале 2015 года главным инициатором подписания вторых Минских соглашений выступил Запад, который по сути принудил украинские власти эти соглашения подписать, чтоб начать урегулирование отношений с Россией. И Порошенко был вынужден эти соглашения подписать, хотя уже тогда не собирался их выполнять.

Сейчас ситуация может быть иной - Киев откажется пойти на какие-либо соглашения, а Запад с учетом общего нагнетания ситуация не станет на него сильно в этом плане давить. И, в таком случае, эскалация конфликта может зайти куда дальше, чем в 2015 году. Либо выход из тупика будет найден путем официальных "похорон" Минских соглашений через признание Россией "ЛДНР".

В любом случае заявления о провокациях (кто б их в реальности не готовил) - тревожный звонок о серьезной угрозе масштабной разморозки боевых действий на Донбассе. А потому сейчас надо еще более жестко следить за соблюдением перемирия на Донбассе и пресекать попытки "партии войны" спровоцировать эскалацию конфликта. Если, конечно, у украинских властей действительно есть намерение не допустить этой эскалации.

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Теги: news, новости, Украина, Россия, 7dniv, 7dnivinfo, провокация  
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