 

Об утечке аммиака в Горловке, из-за которой Россия может обвинить Украину в химатаке заявила военная разведка

События Сегодня, 18:2071
Об утечке аммиака в Горловке, из-за которой Россия может обвинить Украину в химатаке заявила военная разведка

Военная разведка Украины заявила, что Россия может использовать, как повод для расширения агрессии, утечку аммиака на концерне "Стирол" в Горловке.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации ГУР Минобороны Украины 14 января в Горловку на ПАО "Концерн Стирол" были доставлены емкости с аммиаком, из которых из-за нарушения герметичности в атмосферу утекают ядовитые вещества.

"Вызванная действиями российских оккупантов техногенная катастрофа может быть использована для обвинения Украины в применении ядовитых химических веществ и как повод для расширения вооруженной агрессии против нашего государства" - говорится в сообщении.

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