По запросу США в России арестовали хакеров из Revil

В Москве по запросу США арестовали семерых участников хакерской группировки REvil, (один из участников в ноябре 2021 года вымогал у Apple 50 млн долларов и был арестован в Польше.

Данная организованная банда киберпреступников уже стала известной на Западе после обвинений в масштабной хакерской атаке на американские компании.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Розину.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Артема Заеца меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она о седьмом задержанном.

До этого, в течение дня суд арестовал шестерых его предполагаемых соучастников: Андрея Бессонова, Романа Муромского, Михаила Головочука, Руслана Хансвярова, Дмитрия Коротаева и Алексея Малоземова.

Всем кибепреступникам, которые пока что имеют статус подозреваемых, вменяется часть 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей - Ред.).