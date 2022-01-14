Белорусских хакеров в атаке на украинские правительственные сайты обвинили в СНБО

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Демедюк заявил, что за масштабной кибератакой на Украину стоит хакерская группа, связанная с белорусской разведкой.

Об этом сообщает Reuters в субботу, 15 января.

По словам Демедюка, белорусские хакеры использовали вредоносное программное обеспечение, похожее на то, которое использовала группа, связанная с разведкой РФ.

Замсекретаря СНБО считает, что за хакерскую атаку ответственна группа, известная как UNC1151, и что она была прикрытием для более разрушительных действий.

"Порча сайтов была лишь прикрытием для более разрушительных действий, которые происходили за кулисами и последствия которых мы ощутим в ближайшем будущем", - заявил Сергей Демедюк.