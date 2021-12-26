Обстоятельства гибели туриста на Говерле выясняют в МВД

В Министерстве внутренних дел Украины сообщили о том, что сейчас оказывают помощь пострадавшим при восхождении на Говерлу туристам, во время которого погиб 1 человек, еще 2 получили травмы разной степени тяжести и разбираются в причинах происшествия.

Об этом написала пресс-служба МВД Украины в Telegram-канале.

"15 января при восхождении на г. Говерла погиб 1 человек, 2 получили травмы разных степеней тяжести. Все туристы – жители г. Южный, Одесской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одного из туристов, с травмой ноги, спасатели транспортировали в спортивную базу "Заросляк" и передали медикам.

"Также спасатели нашли другого травмированного человека и организовали его сопровождение. К сожалению, один человек погиб, обстоятельства происшествия выясняются работниками Нацполиции", - добавили в пресс-службе МВД Украины.