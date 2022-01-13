В США на западном побережье из-за извержения вулкана объявили угрозу цунами

Власти Соединенных Штатов Америки уведомили граждан своей страны об угрозе цунами на западном побережье, этому способствовало извержение вулкана в Королевстве Тонга.

В частности, предупреждение особенно касается штатов Аляска, Вашингтон, Калифорния, Орегон и Гавайи.

Об этом сообщает Национальный центр предупреждения о цунами США.

Напомним, сегодня мы сообщали о том, что неподалеку от островного государства Тонга произошло извержение гигантского подводного вулкана, из-за чего в регионе ожидаются цунами.