Террорист, захвативший заложников в синагоге в Техасе выдвинул требования

Террорист, захвативший заложников в синагоге в техасском Колливилле, удерживает 4 человек, включая раввина, и требует освободить свою сестру из тюрьмы.

Об этом сообщает издание TMZ в субботу, 15 января.

По данным издания, Мухаммад Саддики (или тот, кто им представился) - брат пакистанки Аафии Сиддики.

Она подозревалась в связях с террористической организацией "Аль-Каида".

В 2010 году американцы приговорили девушку к 86-ти годам лишения свободы за нападение на следователей во время допроса. Решение суда вызвало возмущение правозащитников из-за отсутствия достоверных улик, а также из-за предположения, что девушка провела 5 лет (с 2003 по 2008 годы) в руках спецслужб, пережив многочисленные пытки.

В американских СМИ 49-летняя женщина получила прозвище "Леди Аль-Каида"

Сейчас Аафия Сиддики находится в заключении на базе ВВС недалеко от Форт-Уэрта, штат Техас.

Захвативший синагогу "брат" потребовал освободить девушку, угрожая взорвать бомбы.

Сейчас с ним ведут переговоры. Подобные требования постоянно выдвигали исламские террористы при захвате заложников.