В аварию с грузовиком под Киевом попал врач. Погибла его 11-летняя дочь

Под Киевом в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) после столкновения с грузовиком пострадал врач, его 11-летняя дочь скончалась.

Об этом сообщает в Telegram "Киев Оперативный" в субботу, 15 января.

По данным Telegram-канала около 17 часов 45 минут в Вышгородской территориальной общине произошло столкновение грузового автомобиля и легковушки. На место происшествия выехали сотрудники отдела реагирования патрульной полиции Вышгородщины.

По предварительным данным, 66-летний водитель автомобиля "Honda", работающий врачом, совершал выезд на главную дорогу из коттеджного городка "Междуречье".

Грузовой автомобиль "МАЗ" двигался со стороны Вышгорода в направлении села Хотяновка. Легковой автомобиль не предоставил грузовику преимущества в движении и столкнулся с ним.

В результате аварии водитель легковушки и его 11-летняя дочь получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. Впоследствии девочка от полученных травм скончалась.

Мать ребенка и 28-летний водитель грузовика не пострадали.

На месте происшествия работает следственное управление полиции Киевской области.