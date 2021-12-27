Издание The Economist заявило что США и Китай оказались на грани военной катастрофы

Британское издание The Economist опубликовало статью, где утверждается, что США и Китай находятся в шаге от военной катастрофы.

Об этом сообщается в редакционной статье издания The Economist в субботу, 15 января.

Авторы материала напомнили об инциденте, имевшем место в апреле 2001 года, когда самолет-разведчик США EP-3 столкнулся с истребителем J-8II ВВС Народно-освободительной армии (НОАК) в Южно-Китайском море. Американское воздушное судно тогда получило серьезные повреждения и без разрешения совершило приземление на острове Хайнань, где силовые структуры Китая задержали и допросили 24 членов экипажа.

После извинений американского посла в Пекине Джозефа Прюера разведчиков удалось освободить. В 2001 году оба правительства пошли на риск, чтобы положить конец противостоянию. В урегулировании конфликта сыграла роль и некоторая доля удачи. Тогдашний глава Белого дома Джордж Буш поручил это дело госсекретарю Колину Пауэллу, обладавшему необычайным влиянием и способному принимать быстрые и эффективные решения.

В статье говорится, что спустя два десятилетия конгресс и СМИ вряд ли позволят США пойти на компромиссы с Китаем.

Кроме того, по мнению авторов статьи, в Пекине также не готовы идти на уступки в случае возникновения острого инцидента.

По мнению эксперта по кризисным ситуациям Чжана Туошена, Китай и США имеют принципиальные расхождения во мнениях о том, как избежать несчастных случаев в воздухе.

"С 2021 года американские и союзные самолеты наблюдения зафиксировали несколько опасных инцидентов с самолетами НОАК. В какой-то момент они приведут к катастрофе, а урегулировать эту проблему будет гораздо сложнее", - подытоживается в статье.