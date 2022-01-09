В СИЗО суд отправил водителя, который жестоко избил мужчину из-за замечания о парковке

Подозреваемый может выйти на свободу в случае внесения миллиона гривен залога.

Днепровский районный суд Киева взял под стражу водителя Toyota Land Cruiser Prado, который избил мужчину из-за замечания по поводу парковки. Подозреваемый может выйти из СИЗО под залог в размере 992 тыс. грн. Соответствующее решение было принято в ходе заседания в субботу, 15 января, сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Ведомство добавило, что ходатайство стороны защиты подсудимого о мере пресечения в виде домашнего ареста судом было отклонено.

"Подозреваемый свою вину признал", — заявили в прокуратуре.