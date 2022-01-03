Украинец перевел Волгу на дрова: за три года он сэкономил 50 тыс. гривен на топливе

В багажнике Волги появился газогенератор, работающий на дровах. ГАЗ-31029 может развить скорость до 100 км/ч.

Мастер-самоучка с Волыни необычным образом доработал старую Волгу ГАЗ-31029. Теперь седан ездит на дровах, причем его эксплуатация стала гораздо дешевле. Об этом сообщает Instagram-канал volynblog.

Нестандартный тюнинг Волги Олег с волынского села Осовцы выполнил своими руками еще три года назад. Принцип работы установки он изучил в интернете. Переделка авто на дрова стоила всего 100 долларов.

В багажнике Волги установлен газогенератор. Вследствие сжигания дров в нем образуется газ, который по трубопроводу поступает в цилиндры (как и на авто с ГБО).

После доработки ГАЗ-31029 способен разогнаться до 100 км/ч, а запаса дров достаточно, чтобы проехать до 50 км. Если нужно ехать дальше, то приходится брать дрова в салон: мешка хватит еще примерно на 100 км.

За три года эксплуатации владелец смог сэкономить на топливе 50 тыс. гривен. Изобретение уже заинтересовало других автомобилистов.