О переезде в Киев из-за проблем с КГБ в Беларуси заявил Стендап-комик Слава Комиссаренко

Белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко признался, что переехал в Киев и в последнее время живет здесь - из-за проблем с белорусским КГБ.

Об этом комик заявил во время своего выступления на сцене Центра Культуры и искусства НАУ в Киеве, где давал концерт сегодня, 15 января. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Комиссаренко заявил, что две недели сотрудники КГБ следили за его квартирой, а потом начали звонить на мобильный телефон и присылать смс, пытаясь заманить на встречу. При этом комик уже находился в Киеве, где у него запланированы концерты.

В итоге КГБ Беларуси объявил юмориста в розыск. И по информации комика, спецслужбы планировали вывезти Комиссаренко из России, где он в последнее время жил, в Беларусь.

Поэтому он решил не дожидаться "встречи" с КГБ и приехал в Киев. Однако долго ли он тут пробудет и намерен ли переехать в Украину на постоянное место жительства, не уточнил.