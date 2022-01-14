Завтра утром во время прибытия Порошенко ГБР проведет брифинг по "угольному" делу против него

В понедельник на 09:30, то есть во время анонсированного прибытия Порошенко в Киев, ГБР объявила проведение брифинга, посвященного теме "угольного дела", по которому экс-президент как раз и обвиняется.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе брифинга будут разбираться схемы снабжения Украины углем в 2014-2015 годах, а также содействие с террористическими организациями "Л/ДНР". Начало запланировано на 09:30.

Напомним, что на 11:00 назначено заседание Печерского суда по мере пресечения экс-президенту.

Напомним, что Петр Порошенко должен вернуться в Украину в понедельник, 17 января.