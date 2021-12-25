Как простой заправщик из райцентра стал угрозой конституционному строю

29 декабря Роменский суд Сумской области вынес приговор местному жителю, оператору заправочной станции Юрию К. за лайк картинки в "Одноклассниках". Данная соцсеть еще со времен Порошенко запрещена в Украине. "Страна" уже сообщала об этом приговоре.

Сумские прокуратура и СБУ обвинили заправщика по ч.2 ст.109 Уголовного кодекса. Данная статья предусматривает наказание за "публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий".

Данное преступление в Уголовном кодексе отнесено к преступлениям против основ национальной безопасности.

"Страна" разобралась, каким образом обычный лайк в запрещенной в Украине соцсети стал угрозой конституционному строю.

"Мы сможем объединиться в составе России, Белоруссии и Украины"

Гнев украинских силовиков вызвала картинка с флагами Украины, России и Белоруссии, где также был текст с призывом к объединению трех государств. Картинка до сих пор размещена в "Однокласниках", а ссылка на неё есть в материалах дела:

Картинка размещена 20 мая 2020 года пользователем без фото и других идентифицирующих данных. Поэтому не исключено, что публикация произведена с фальшивого аккаунта сотрудника украинских спецслужб.

В эту ловушку и попал житель Сумкой области. После лайка публикации он стал легкой добычей для следователей СБУ.

Спецслужбы уцепились за призыв "Свергнем действующую власть Киева!", с которого начинается сопровождающий картинку текст. Именно в нем силовики узрели "призывы к свержению конституционного строя", что и легло в основу обвинения.

Уголовное производство правоохранители возбудили 2 июня 2020 года. Следствие вело управление СБУ в Сумской области.

Признал вину в преступном лайке

По приговору Роменского суда местного жителя Юрия К. обвинили в том, что он поставил к упомянутой публикации отметку "Класс" (т.е. лайк). Приговор полностью основан на позиции обвинения, поскольку обвиняемый подписал признание своей вины и заключил сделку со следствием.

В результате сделки "преступник" (который, напомним, работает простым заправщиком в Сумской области) отделался штрафом 4250 гривен. С него также взыскали 6,5 тысяч гривен затрат на судебную экспертизу.

Если бы не было сделки со следствием, сумчанину грозило бы лишение (либо ограничение) свободы на срок до 3 лет с возможной конфискацией имущества по ч.2 ст.109 УК. Но при наличии сделки наказание может быть мягче, чем предусмотрено кодексом.

А силовики взамен на сделку получили "галку" в отчетах. Возможно, они также получат награды и премии. Ведь они довели следствие по громкому обвинению до обвинительного приговора.

СБУ посчитало все лайки, друзей и подписчиков

В результате "преступного лайка" публикация, по мнению правоохранителей, распространилась среди всех 164 друзей и подписчиков обвиняемого. После чего она якобы стала доступна для всеобщего ознакомления с неограниченным кругом пользователей соцсети "Одноклассники". Правоохранители скрупулезно подсчитали, что 66 человек просмотрели публикацию и один человек даже поставил отметку "Нравится".

Тем самым, по "логике" силовиков они якобы автоматически поделились указанной публикацией на своих персональных страницах в соцсети. Правоохранители также утверждают, что в результате размещения публикаций и проставления отметок "Поделиться" и "Класс", происходит распространение публикаций в автоматическом режиме на аккаунтах и в новостной ленте всех "друзей" и подписчиков.

В итоге этих "преступных действий", по мнению силовиков, широкому кругу лиц была доведена идея насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти.

Обнаружив "преступный лайк", следователи СБУ решили провести судебную лингвистическую экспертизу. Заключение предоставил эксперт черниговского отделения Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины.

Эксперт Минюста покорно подтвердил, что в "лайкнутой" публикации "содержится публичный призыв-обращение к неопределенному кругу лиц <…> свергнуть действующую украинскую власть <…>, то есть является публичным призывом к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти".

Мотив данного преступления против основ национальной безопасности силовики сформулировали следующим образом. Обвиняемый якобы совершил преступные деяния, "имея антипатию к представителям действующей в Украине власти, считая их пришедшими к власти незаконно, и разделяя взгляды о том, что в такой ситуации граждане имеют право на самоопределение и не должны подчиняться действующей власти":

Лайкнул фотографию, потому что не знал, что это преступление

В приговоре сказано, что во время заседания обвиняемый полностью и безоговорочно подтвердил свое признание вины. Но далее в приговоре приводятся его слова, которые совсем не стыкуются с этим признанием.

Обвиняемый довольно путанно пояснил суду, что он признает, что поступил неправильно. Но у него не было мысли кого-нибудь призвать к таким действиям.

Более того, он сказал, что он не помнит, именно он "лайкнул" ту картинку или нет: "возможно, бегали соседские дети, возможно кто-то из них нажал".

Далее "государственный преступник" сообщил суду, что он работает в "Ромнытрансойле" оператором-заправщиком, его заработок до 8000 грн., и штраф он сможет заплатить.

Он "лайкнул" фотографию в интернете, потому что не знал, что это преступление.

Это было где-то в мае 2020 года. Он листал сайт "Одноклассники" и там было это изображение. Что произошло в результате того, что он лайкнул изображение, он не знает. На "лайк" он нажал и понимал, что эта картинка отразится у его друзей. Он бы таких действий не совершал, если бы знал об уголовной ответственности.

Зато признание вины полностью поддержал адвокат обвиняемого. В суде он заявил, что сделка со следствием отвечает интересам обвиняемого, не нарушает его права, не противоречит требованиям действующего законодательства и должна быть утверждена:

Суд затребовал документы от "Мэйл.ру", но безуспешно

Во время начала рассмотрения дела в июне 2021 года суд затребовал ряд документов у правопреемника ООО "Одноклассники" – крупнейшего российского интернет-холдинга ООО "Мэйл.Ру".

Суд по ходатайству адвоката решил затребовать у российского интернет-холдинга сведения из систем хранения данных по публикации, которую лайкнул обвиняемый. Также суду понадобились правила использования и Политика конфиденциальности сети "Одноклассники.Ру" по состоянию на 30.05.2020.

Основанием для этого стала Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, которую Украина в 1994 году подписала со странами бывшего СССР, включая Российскую Федерацию.

Чтобы получить документы, суд поручил Министерству юстиции Украины обратиться с запросом в компетентный орган Российской Федерации об истребовании бумаг российского ООО "Мейл.Ру":

Правда, в приговоре это требование почему-то не упомянуто. Поэтому непонятно, кто проигнорировал требования Роменского суда – то ли украинский Минюст, то ли Минюст РФ, то ли сам российский интернет-гигант "Мэйл.ру".

Ранее мы писали о том, что полицейские Одессы возбудили уголовное производство по факту использования запрещенных символов жителем города.

Кроме того, недавно в городе Измаил Одесской области 44-летний мужчина пришел под здание военкомата с запрещенной в Украине символикой - флагом СССР, а также угрожал, что дойдет с ним "до Берлина".