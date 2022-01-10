Сколько военных и гражданских погибли во время беспорядков сообщила полиция Алматы

В Алмате в ходе беспорядков погибли 149 гражданских лиц и 11 силовиков. Участники массовых беспорядков захватили 1347 единиц оружия, правоохранители расследуют 405 уголовных дел.

Об этом в ходе брифинга сообщил начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.

"Для подрыва авторитета власти преступники переодевались в форму полицейских, военнослужащих. Из строя были выведены 493 камеры видеонаблюдения по периметру площади и на центральных улицах города. Баррикадировались проезжие части. Они выставляли наблюдателей. Террористы группами по 4-5 человек передвигались на машинах без госномеров", - рассказал начальник ДП.

Таймерденов добавил, что вооруженные преступники открывали плотный огонь на улицах города, убивая случайных прохожих и водителей, отказывавшихся отдавать свой транспорт. Также 6 января убили режиссер Сакена Битаева, который отказался отдавать бандитам свой автомобиль.

В тот же день рядом с акиматом Алматы обстрелу подвергся кортеж, в котором следовал аким Бакытжан Сагинтаев. В результате покушения погиб водитель телеканала "Алматы", еще три человека получили ранения.

По словам Таймерденова, было совершено 7 нападений на морги, похищено 41 тело.

"Нападения осуществляли профессионально подготовленные люди, в совершенстве владеющие оружием, методами ведения боя. При этом они не оставляли убитых и раненых, а забирали их с собой. В эти дни было семь нападений на морг, в ходе которых 41 тело погибших было похищено неизвестными лицами", - сказал он.

Таймерденов добавил, что нападавшие забирали тела погибших и от здания департамента полиции, которое они атаковали вечером 5 января.

Начальник полиции не уточнил, есть ли тела погибших нападавших сейчас в моргах города.