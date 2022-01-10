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На протест против требований талибов о ношении хиджаба вышли женщины в Кабуле

В Афганистане на улицы Кабула снова вышли женщины в знак протеста против требований о ношении хиджаба.

Об этом сообщает РИА-Новости со ссылкой на комментарий одной из участниц протеста в воскресенье, 16 января.

Женщины вышли на улицы в знак протеста против требований министерства призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного, согласно которым женщины должны носить платки и хиджабы.

"Мы вышли ради прав женщин. Мы протестовали мирно. Талибы притесняли меня", - заявила одна из участниц протеста.
Известно, что против протестующих женщин применили слезоточивый газ.

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