Мужчина с криками "Лжецы" выбил дверь горсовета в Черновцах

В Черновцах полиция задержала мужчину, который вечером в воскресенье, 16 января, выбил входную дверь местного городского совета.

Об этом со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Черновицкой области сообщает местное издание "БукИнфо".

Мужчина выбил входную дверь и разбил в ней стекла. Случай произошел вечером 16 января, хулигана задержали. В полицию никто не обращался. Действия мужчины заметили при патрулировании улиц.

На место прибыли сотрудники полиции охраны, а также следственно-оперативная группа. Силовики задержали нарушителя. По словам очевидцев в соцсетях, хулиган пришел к горсовету и кричал "Лжецы!".