Спустя 5 месяцев расследования ГБР допросило нардепа Трухина по делу о ДТП

Спустя пять месяцев после начала расследования дела о ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина ГБР так и не установило, кто был за рулем авто в момент аварии. Впрочем, уже состоялся допрос нардепа.

Об этом со ссылкой на данные ГБР пишут "Украинские новости".

"В рамках уголовного производства допрошено больше 10 свидетелей дорожно-транспортного происшествия, которых удалось установить, в том числе проведен допрос Трухина А.", - сообщили в Госбюро расследований, отвечая на запрос журналистов.

О подозрении в указанном деле никому не сообщалось. Также в ГБР не сообщают о сроках завершения расследования.